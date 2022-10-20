Облачная погода без осадков ожидается сегодня в Псковской области

09:02, 20 октября 2022, ПАИ

​

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области сегодня, 20 октября. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Температура воздуха днём составит от +5 до +10 градусов, ночью - от +1 до +6 градусов. В Пскове температура днём будет от +7 до +9 градусов, ночью - от +3 до +5 градусов. В Великих Луках воздух днем прогреется до 6-8 градусов, а ночью прогнозируется от +2 до +4 градусов.

Будет дуть умеренный ветер западных направлений.