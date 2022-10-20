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Общество

Более трети пожаров в Псковской области предотвратили с помощью умных камер

Система наблюдения за лесными пожарами, организованная с участием «МегаФона», помогла комитету по природным ресурсам и экологии отследить очаги возможного возникновения происшествий в самых пожароопасных зонах региона и предотвратить половину возгораний.

Система позволяет вести наблюдение за лесами вблизи населенных пунктов и передавать данные по защищенным каналам связи в режиме реального времени. Она нацелена на раннее выявление пожаров и оперативную подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесных массивах. Причем механизм распознавания позволяет отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчеров спасательных служб о реальной угрозе.

«Видеомониторинг пожаров – яркий пример эффективного сотрудничества органов государственной власти и бизнеса. На данный момент услугами интернета по проекту пользуются 11 лесничеств в регионе. Система реагирует как на лесные, так и на техногенные виды пожаров и применяет различные методы оповещения операторов и пользователей от звуковых сигналов до мессенджеров и sms», – комментирует директор отделения компании в Пскове Александр Долгих.

«Высокий уровень автоматизации и оперативная передача данных об обнаружении возгораний помогли значительно сократить время на реагирование и ликвидацию пожаров. Это позволило в кратчайшие сроки предотвратить масштабные бедствия в лесном фонде области. В этом сезоне количество пожаров сократилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Диспетчерским составом визуальным способом, а также с использованием программного обеспечения, было зарегистрировано почти 5,5 тысяч задымлений», – отмечает директор государственного автономного учреждения Псковской области «Противопожарный лесной центр» Олег Черней.

Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях высотой от 50 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 км. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров даже на этапе задымления и оперативно передавать информацию на диспетчерский пульт. Купольные сетевые видеокамеры обладают углом обзора в 360 градусов, а сопутствующее оборудование устойчиво к любым погодным условиям – от -50 C до + 50 C.

Информация от сервера «МегаФона» до лесопожарной службы региона поступает по выделенному каналу, так что наблюдать за происходящим в лесах специалисты могут в онлайн-режиме как со стационарного компьютера, так и с мобильных устройств, причем для этого не нужно устанавливать дополнительные программы. Данные с камер доступны не только в реальном времени, но и в архиве.

Систему удаленного видеонаблюдения лесных пожаров «МегаФон» и Псковская область впервые запустили еще в 2011 году. Теперь география проекта охватывает порядка 90-93% лесного фонда региона. Больше всего камер установлено в Гдовском, Плюсском, Струго-Красненском, Себежском и Куньинском районах.

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