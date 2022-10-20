Депутаты Псковской гордумы привились от гриппа

10:39, 20 октября 2022, ПАИ

Процедуру вакцинации от гриппа прошли 20 октября депутаты Псковской городской Думы, помощники, сотрудники аппарата и члены их семей. Всего от вирусного заболевания защитились более 20 человек, сообщается в Telegram-канале органа местного самоуправления.

Пункт вакцинации организовали прямо в зале заседаний. Врачи замерили прививающимся температуру и давление, после чего сделали прививку.

Пройти вакцинацию от гриппа может любой желающий в поликлинике или мобильном ФАПе бесплатно. Для удобства псковичей на территории города также практикуется выездная вакцинация. Сотрудники поликлиники осуществляют выезды на предприятия и в организации Пскова.