Дополнительные «Ласточки» между Петербургом и Псковом будут курсировать с 4 ноября

11:20, 20 октября 2022, ПАИ

Дополнительные «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Псковом будут курсировать с 4 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Отправление поезда «Ласточка» №817/818 по маршруту Санкт-Петербург – Псков 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября и 3, 4, 10 декабря:

из Санкт-Петербурга в 9:35, прибытие в Псков в 13:22;

из Пскова в 14:30, прибытие в Санкт-Петербург в 18:13.

В связи с назначением дополнительного поезда №817/818 изменится расписание движения поезда №6556 Псков - Луга:

Отправление 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября и 3, 4, 10 декабря в 8.40, далее до станции Серебрянка по действующему расписанию: Серебрянка 11:12 – 11:44, О.П.151 км 11:52, 5 - 11:53, О.П.147 км 11:58 - 11:59, РАЗ.144 км 12.03, 5 - 12:04 Луга-1, прибытие в 12:13.