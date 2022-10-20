«Вафельная» разметка и новые дорожные знаки появятся на 11 перекрёстках Пскова

12:00, 20 октября 2022, ПАИ

«Вафельная» разметка и новые дорожные знаки появятся на 11 перекрёстках Пскова. Дорожную разметку холодным пластиком заказала администрация города. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

ул.128-й Стрелковой Дивизии / ул. Вокзальная

Октябрьский проспект / ул. Кузнецкая

ул. Гражданская / ул. Яна Фабрициуса

ул. М. Горького / Рижский проспект

Рижский проспект / ул. Западная

ул. Л. Поземского / ул. Чудская

Рижский проспект / ул. Балтийская

ул. Юбилейная / ул. Народная

Рижский проспект / ул. Юбилейная

Октябрьский проспект / ул. Некрасова

Октябрьский проспект / ул. Гражданская.

В рамках контракта планируется нанесение 1949,09 кв. метров линии поперечной дорожной разметки, установка 23 металлических стоек для дорожных знаков и 43 дорожных знаков 1.35 «Участок перекрестка».

Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2022 года, начальная цена контракта - 10 448 190 рублей. Подача заявок продлится до 27 октября, определят подрядчика 31 октября.