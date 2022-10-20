«Вафельная» разметка и новые дорожные знаки появятся на 11 перекрёстках Пскова
«Вафельная» разметка и новые дорожные знаки появятся на 11 перекрёстках Пскова. Дорожную разметку холодным пластиком заказала администрация города. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
- ул.128-й Стрелковой Дивизии / ул. Вокзальная
- Октябрьский проспект / ул. Кузнецкая
- ул. Гражданская / ул. Яна Фабрициуса
- ул. М. Горького / Рижский проспект
- Рижский проспект / ул. Западная
- ул. Л. Поземского / ул. Чудская
- Рижский проспект / ул. Балтийская
- ул. Юбилейная / ул. Народная
- Рижский проспект / ул. Юбилейная
- Октябрьский проспект / ул. Некрасова
- Октябрьский проспект / ул. Гражданская.
В рамках контракта планируется нанесение 1949,09 кв. метров линии поперечной дорожной разметки, установка 23 металлических стоек для дорожных знаков и 43 дорожных знаков 1.35 «Участок перекрестка».
Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2022 года, начальная цена контракта - 10 448 190 рублей. Подача заявок продлится до 27 октября, определят подрядчика 31 октября.
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