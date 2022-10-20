Александр Гончаренко — о работе гордумы: Стоит задача объединить опыт и молодой задор

13:15, 20 октября 2022, ПАИ

О новом составе Псковской городской Думы рассказал её председатель Александр Гончаренко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, более 50% состава нового созыва гордумы - вновь избранные депутаты. «Люди пришли с большим желанием работать. Хочу сказать, что это уже достаточно новое поколение жителей Пскова, современные люди», – отметил Александр Гончаренко.

Он подчеркнул, что некоторые из депутатов пришли в 3-й и 4-й созывы, за это время они успели набраться опыта и заслужить доверие местных жителей. «Сейчас стоит задача объединить опыт и молодой задор, силу, знания современные и направить их в нужное русло. В конечном итоге город от этого только выиграет», — сказал Александр Гончаренко.

Напомним, на первой сессии Псковской городской Думы 7-го созыва, которая проходила в два этапа 22 и 23 сентября, депутаты избрали председателя, его заместителей и руководителей комитетов. Псковское агентство информации представляет новую структуру городского парламента в инфографике.