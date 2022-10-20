Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Гончаренко — о работе гордумы: Стоит задача объединить опыт и молодой задор

О новом составе Псковской городской Думы рассказал её председатель Александр Гончаренко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, более 50% состава нового созыва гордумы - вновь избранные депутаты. «Люди пришли с большим желанием работать. Хочу сказать, что это уже достаточно новое поколение жителей Пскова, современные люди», – отметил Александр Гончаренко.

Он подчеркнул, что некоторые из депутатов пришли в 3-й и 4-й созывы, за это время они успели набраться опыта и заслужить доверие местных жителей. «Сейчас стоит задача объединить опыт и молодой задор, силу, знания современные и направить их в нужное русло. В конечном итоге город от этого только выиграет», — сказал Александр Гончаренко.

Напомним, на первой сессии Псковской городской Думы 7-го созыва, которая проходила в два этапа 22 и 23 сентября, депутаты избрали председателя, его заместителей и руководителей комитетов. Псковское агентство информации представляет новую структуру городского парламента в инфографике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 октября 2022

Председатель Псковской гордумы рассказал об обучении местных депутатов
20 октября 2022

Александр Гончаренко — о работе гордумы: Стоит задача объединить опыт и молодой задор

20 октября 2022

Работу Псковской гордумы нового созыва обсуждают в медиацентре ПАИ
20 октября 2022

Кристина Лунёва возглавит областное управление общественных проектов
19 октября 2022

Названы требования к кандидатам на пост главы Пскова
18 октября 2022

Глава Великих Лук Николай Козловский принял присягу
17 октября 2022

В России предложили снять бронь от призыва с парламентариев
17 октября 2022

Киев утром атаковали российские дроны-камикадзе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...