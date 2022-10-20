Любовь Совершаева: Если бы не СМИ СЗФО, не было бы проекта «Серебряное ожерелье»

13:22, 20 октября 2022, ПАИ

Если бы не СМИ Северо-Запада, не было бы у нас проекта «Серебряное ожерелье» и на Госсовете у президента он бы так не звучал. Такое мнение высказала заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева в ходе пленарной дискуссии, которая проходит в рамках первого этапа ХХ Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада в Санкт-Петербурге 20 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«СМИ Северо-Запада как раз и отличаются тем, что у нас есть общие темы. И это очень важно», - добавила она.

В рамках форума проходит панельная дискуссия с участием победителей премии года разных СеЗаМов и актива АСМИ. Псковский регион на форуме представляет член правления АСМИ, редактор газеты «Псковская правда» Максим Андреев. Вторая часть форума, которая будет включать презентацию медиапроектов регионов и торжественную церемонию награждения победителей юбилейного СеЗаМа, состоится в начале 2023 года.