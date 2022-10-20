Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

12:52, 20 октября 2022, ПАИ

Еще 38 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии подтверждено 124 768 случаев заражения COVID-19, выздоровело 122 276 человек. За минувшие сутки вылечились от коронавируса 45 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончался еще один человек, всего Псковской области с начала пандемии умер 1 931 человек.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40765/16

Великие Луки –18165/1

Дедовичский район – 3074/3

Дновский район – 1017/1

Красногородский район – 1124/1

Куньинский район – 1058/1

Невельский район – 5615/2

Новосокольнический район – 3297/1

Опочецкий район – 3818/2

Островский район – 6080/2

Печорский район – 2950/4

Плюсский район –1959/2

Псковский район – 9684/2.