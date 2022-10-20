Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

Еще 38 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

Всего с начала пандемии подтверждено 124 768 случаев заражения COVID-19, выздоровело 122 276 человек. За минувшие сутки вылечились от коронавируса 45 человек. 

От осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончался еще один человек, всего Псковской области с начала пандемии умер 1 931 человек. 

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 40765/16
Великие Луки –18165/1
Дедовичский район – 3074/3
Дновский район – 1017/1
Красногородский район – 1124/1
Куньинский район – 1058/1
Невельский район – 5615/2
Новосокольнический район – 3297/1
Опочецкий район – 3818/2
Островский район – 6080/2
Печорский район – 2950/4
Плюсский район –1959/2
Псковский район – 9684/2.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 октября 2022

Председатель Псковской гордумы рассказал об обучении местных депутатов
20 октября 2022

«Народный фронт» запустил сбор средств для мирного населения ЛДНР
20 октября 2022

До +11 градусов и южный ветер прогнозируют псковские синоптики 21 октября
20 октября 2022

«Вафельная» разметка и новые дорожные знаки появятся на 11 перекрёстках Пскова
20 октября 2022

«Народного участкового» выбрали жители Псковской области
20 октября 2022

В Минтруда объяснили, кому положено универсальное пособие
20 октября 2022

Дополнительные «Ласточки» между Петербургом и Псковом будут курсировать с 4 ноября
20 октября 2022

С начала года в Псковской области построили более 1400 домов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...