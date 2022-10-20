Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области
Еще 38 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии подтверждено 124 768 случаев заражения COVID-19, выздоровело 122 276 человек. За минувшие сутки вылечились от коронавируса 45 человек.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончался еще один человек, всего Псковской области с начала пандемии умер 1 931 человек.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
Псков – 40765/16
Великие Луки –18165/1
Дедовичский район – 3074/3
Дновский район – 1017/1
Красногородский район – 1124/1
Куньинский район – 1058/1
Невельский район – 5615/2
Новосокольнический район – 3297/1
Опочецкий район – 3818/2
Островский район – 6080/2
Печорский район – 2950/4
Плюсский район –1959/2
Псковский район – 9684/2.