Председатель Псковской гордумы рассказал об обучении местных депутатов

13:35, 20 октября 2022, ПАИ

Важная задача Псковской городской Думы - обучение депутатов, заявил председатель ПГД Александр Гончаренко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 20 октября.

Он подчеркнул, что обучение касается не только тех, кто пришёл в первый созыв, но и более опытных депутатов. «Законодательство РФ движется вперёд, оно постоянно меняется, в том числе и в муниципальной сфере, депутатам важно быть в курсе актуальных нововведений», — заметил председатель гордумы.

Александр Гончаренко рассказал о прошедшем на минувшей неделе занятии: «Зал у нас был полон: пришли практически все депутаты со своими помощниками, прослушали информацию, которую мы им выдали, и ушли с внушительными папками».

О том, как прошло занятие псковских депутатов, читайте в нашем материале.