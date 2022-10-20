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Политика

Председатель Псковской гордумы рассказал об обучении местных депутатов

Важная задача Псковской городской Думы - обучение депутатов, заявил председатель ПГД Александр Гончаренко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 20 октября. 

Он подчеркнул, что обучение касается не только тех, кто пришёл в первый созыв, но и более опытных депутатов. «Законодательство РФ движется вперёд, оно постоянно меняется, в том числе и в муниципальной сфере, депутатам важно быть в курсе актуальных нововведений», — заметил председатель гордумы. 

Александр Гончаренко рассказал о прошедшем на минувшей неделе занятии: «Зал у нас был полон: пришли практически все депутаты со своими помощниками, прослушали информацию, которую мы им выдали, и ушли с внушительными папками».

О том, как прошло занятие псковских депутатов, читайте в нашем материале.

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