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Экономика

В Минсельхозе заявили о полном самообеспечении РФ продовольствием

Россия не нуждается в параллельном импорте никаких продуктов питания, заявила на форуме «Сделано в России» первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Мы считаем, что мы можем производить все. То есть мы достигли такого уровня развития, что мы в принципе можем производить все, и нам не нужен параллельный импорт. Не будет у нас какого-то бренда – значит, у нас будет другой, российский, бренд, и наша российская компания это произведет», — приводит слова Оксаны Лут агентство «Прайм».

По ее словам, единственным исключением может стать виски, который «наверное, скоро будут поставлять в страну по параллельному импорту».

«Но я хочу сказать, что с точки зрения продовольствия нам ничего не нужно, у нас все есть. Приходите к нам, берите, мы будем все продавать, главное, чтобы все были сыты и накормлены», — сказала первый замминистра.

Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, — прекращение поставок на российский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Перечень товаров для такого импорта утверждает Минпромторг.

В августе АКОРТ направила письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов. Позже Минпромторг РФ предложил внести в перечень параллельного импорта, в частности, шампанское (Moet), вермут (Chinsano, Martini) и крепкий алкоголь: водка (Absolut), виски (Henessy, Jameson).

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