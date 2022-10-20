Более 50 пешеходов пострадали в ДТП на дорогах Пскова в этом году

17:10, 20 октября 2022, ПАИ

Более 50 пешеходов пострадали и четверо погибли в ДТП на дорогах Пскова с начала этого года. Всего за указанный период произошло 54 наезда на пешеходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным управления, с начала года в областном центре 126 водителей проигнорировали пешеходов. За девять месяцев сотрудники ГИБДД зарегистрировали 132 дорожные аварии. Жертвами ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах в Пскове стали 13 человек, на регулируемых - 10, один из них с летальным исходом.

В ведомстве напомнили, что водители транспортных средств должны снижать скорость, если на горизонте нерегулируемый пешеходный переход, а также остановиться, если кто-то переходит по нему дорогу.