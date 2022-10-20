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Экономика

ЦБ прогнозирует рост потребительского кредитования в России

Фото: РИА Новости. Мария Девахина

Темпы роста потребкредитования в 2022 году составят примерно 5%, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

В июльском официальном прогнозе ЦБ озвучивал темпы роста кредитования населения и компаний в текущем году на уровне 5-10%. За квартал потребительское кредитование выросло на 3%, а до этого, во втором квартале, по данному показателю наблюдался спад, пишет агентство «Прайм».

«В дальнейшем, в оставшиеся месяцы, до конца года, я думаю, темпы несколько снизятся. И по году мы выйдем, наверное, на цифру около 5%», — сказал Данилов.

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