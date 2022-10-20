ЦБ прогнозирует рост потребительского кредитования в России

15:58, 20 октября 2022, ПАИ

Темпы роста потребкредитования в 2022 году составят примерно 5%, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

В июльском официальном прогнозе ЦБ озвучивал темпы роста кредитования населения и компаний в текущем году на уровне 5-10%. За квартал потребительское кредитование выросло на 3%, а до этого, во втором квартале, по данному показателю наблюдался спад, пишет агентство «Прайм».

«В дальнейшем, в оставшиеся месяцы, до конца года, я думаю, темпы несколько снизятся. И по году мы выйдем, наверное, на цифру около 5%», — сказал Данилов.