Псковские таможенники пресекли незаконный вывоз женской одежды

16:48, 20 октября 2022, ПАИ

Сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» изъяли у водителя микроавтобуса незадекларированный товар. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, гражданин Молдовы, выезжая из России в Латвию, не предъявил таможенному контролю 479 предметов женской одежды в различном ассортименте и 2079 CD-дисков.

При таможенном досмотре транспортного средства и прицепа в багажных отделениях были обнаружены упаковки с новыми халатами, платьями, рубашками общим весом, превышающим 120 кг, и более 150 кг дисков. Количество однородных позиций товара указывает на принадлежность партии к товарам не для личного пользования.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Товарная партия направлена на экспертизу.