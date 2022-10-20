Новый ФОКОТ торжественно открыли в Дедовичах

16:45, 20 октября 2022, ПАИ

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс торжественно открыли в Дедовичах 20 октября, сообщает районная газета «Коммуна».

На церемонии открытия присутствовали врио председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, депутаты областного Собрания Игорь Дитрих и Виктор Антонов, почётные граждане Дедовичского района, депутаты районного Собрания депутатов, представители общественности, предприятий и учреждений района и школьники и студенты Дедовичского многопрофильного техникума.

Глава муниципалитета Геннадий Афанасьев поздравил собравшихся с открытием современного спортивного объекта, поблагодарил всех, кто принимал участие в его строительстве, и выразил надежду, что ФОКОТ будет востребован.

Гости мероприятия смогли увидеть показательные выступления каратистов, послушать воспитанников Дедовичской детской школы искусств и солиста районного Центра досуга Дмитрия Башевана. Затем была представлена спортивная программа: эстафета, показательная тренировка футболистов и стритбол. Позже местным жителям вручили золотые значки ГТО.