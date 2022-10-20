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Культура

Молодежи Ставрополья рассказали о масштабах Псковской крепости

Фото: Псковский музей-заповедник

Онлайн-встречу с молодежью Ставропольского края в рамках проекта «Наследие и наследники», который реализует музейно-выставочный комплекс Ставропольского края «Моя страна. Моя история», провел начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

На встрече молодых людей познакомили с Псковским музеем-заповедником и рассказали о его роли в сохранении исторического и культурного наследия страны. Максим Колпаков рассказал собравшимся о масштабах Псковской крепости, показав на картографических изображениях, какую значительную часть города она занимает. Большое внимание в его выступлении было уделено истории и особенностям архитектурного ансамбля Псковского кремля. Молодые люди познакомились с наиболее интересными и значимыми объектами Крома – Власьевской башней, башней Святых ворот, Приказной палатой, узнали, что такое захаб, для чего была предназначена Вечевая площадь и как менялся облик Троицкого собора с течением времени.

Фото: Псковский музей-заповедник

Помимо памятников архитектуры, Максим Колпаков рассказал об истории и направлениях деятельности Псковского музея-заповедника, познакомил зрителей с уникальными археологическими находками, которые были обнаружены на раскопе у Поганкиных палат в 2019 году. Молодые люди узнали о выставке «Клады великих потрясений», которая совсем скоро откроется в музее-заповеднике, а также о множестве других экспозиций, выставок, мероприятий и интерактивных программ, которые они смогут посетить, приехав в Псков.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Мы будем рады видеть вас у себя в гостях, чтобы показать еще одну маленькую, но очень ценную, как бриллиант, песчинку в огромном, безбрежном, песчаном пляже исторического и культурного наследия России, которое бережно хранит Псковский музей-заповедник», – подчеркнул в завершение своего выступления Максим Колпаков.

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