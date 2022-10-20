Путин наградил псковских врачей медалью Луки Крымского
Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского девять работников сферы здравоохранения Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждены:
- врач ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» Виктор Алексеев;
- медицинская сестра ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» Ольга Гудкова;
- заведующая отделением ГБУЗ ПО «Детская областная клиническая больница» Мария Егорова;
- врач ГБУЗ ПО «Псковская областная психиатрическая больница №1» Лариса Коннова;
- начальник ГБУЗ ПО «Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Сергей Литус;
- старшая медицинская сестра ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» Нина Львова;
- медицинская сестра ГБУЗ ПО «Печорская районная больница» Любовь Владимировна Ручейкова;
- заведующий отделением ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» Ирина Соколова;
- заведующий отделением ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» Денис Фёдоров.
Ранее Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского помощника врача Оксану Воробьёву и помощника врача Светлану Кисареву. Ещё двум медикам вручили орден Пирогова.
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