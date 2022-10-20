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Общество

Путин наградил псковских врачей медалью Луки Крымского

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского девять работников сферы здравоохранения Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждены: 

  • врач ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» Виктор Алексеев;
  • медицинская сестра ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» Ольга Гудкова;
  • заведующая отделением ГБУЗ ПО «Детская областная клиническая больница» Мария Егорова;
  • врач ГБУЗ ПО «Псковская областная психиатрическая больница №1» Лариса Коннова;
  • начальник ГБУЗ ПО «Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Сергей  Литус;
  • старшая медицинская сестра ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница» Нина Львова;
  • медицинская сестра ГБУЗ ПО «Печорская районная больница» Любовь Владимировна Ручейкова;
  • заведующий отделением ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» Ирина Соколова;
  • заведующий отделением ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» Денис Фёдоров.

Ранее Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского помощника врача Оксану Воробьёву и помощника врача Светлану Кисареву. Ещё двум медикам вручили орден Пирогова.

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