Новый рейтинг вузов может появиться в России

19:40, 20 октября 2022, ПАИ

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В России может появиться новый национальный рейтинг вузов. Президент России Владимир Путин поручил к 15 ноября рассмотреть, насколько это целесообразно, сообщает издание «Российская газета».

Этим вопросом займется Минобрнауки совместно с Минвостокразвития. Доклад по этому и некоторым другим вопросам должен быть представлен до 15 ноября.

В этот же срок тем же министерствам предстоит проработать дополнительные меры, направленные на повышение академической мобильности студентов старших курсов в рамках сетевого взаимодействия с вузами Дальнего Востока.