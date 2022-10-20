Новый рейтинг вузов может появиться в России
В России может появиться новый национальный рейтинг вузов. Президент России Владимир Путин поручил к 15 ноября рассмотреть, насколько это целесообразно, сообщает издание «Российская газета».
Этим вопросом займется Минобрнауки совместно с Минвостокразвития. Доклад по этому и некоторым другим вопросам должен быть представлен до 15 ноября.
В этот же срок тем же министерствам предстоит проработать дополнительные меры, направленные на повышение академической мобильности студентов старших курсов в рамках сетевого взаимодействия с вузами Дальнего Востока.
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