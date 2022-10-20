Псковский государственный архив опубликовал документы военного времени о продаже соли населению

19:58, 20 октября 2022, ПАИ

В годы Великой Отечественной войны государство компенсировало дефицит соли тем, кто поставлял квашеные и солёные овощи. Об этом рассказал в своём паблике Государственный архив Псковской области.

Соль – отличный консервант. И в случае отсутствия холодильника или специально оборудованного склада именно она помогает сохранить урожай овощей или разделанное мясо. Вот почему она в любые времена востребована.



В фондах Государственного архива Псковской области имеется «Распоряжение Калининского облисполкома от 28 ноября 1942 г. № 55 о продаже соли населению за проданные государству квашеные и соленые овощи». (ГАВЛ. Ф. Р-853. Оп. 3. Д. 6. Л. 51.). Речь шла о реакции государства на возникновение дефицита соли.



Читаем: «за продажу государству колхозами (сверх обязательств по поставкам) овощей в квашеном и соленом виде, а также за продажу колхозниками государству овощей в квашеном и соленом виде урожая 1942 года, производить встречную продажу соли в количестве 150 грамм за каждый проданный государству килограмм квашеных или соленых овощей».