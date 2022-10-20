Псковский конезавод продаёт животных и конюшни

20:13, 20 октября 2022, ПАИ

Псковский конный завод продаёт более 50 голов животных и две конюшни за 40 миллионов рублей из-за сложного экономического положения. Об этом стало известно из группы предприятия в соцсети «ВКонтакте», пишет «Комсомольская правда – Псков».

Эта новость вызвала настоящий ажиотаж среди местных жителей и набрала в группе конезавода уже порядка трех тысяч просмотров и более 100 репостов.

Жители опасаются того, что коней могут выкупить мясники. Подписчики очень надеются, что найдётся способ сохранить хозяйство или появится хороший надёжный покупатель, неравнодушный к лошадям.

«Решение назревало давно, во всем виновато тяжелое финансово-экономическое положение», – объяснила неравнодушным псковичам руководитель завода Людмила Яковлева.