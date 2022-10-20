В России придумали услугу с погребением заживо

20:30, 20 октября 2022, ПАИ

В России появилась услуга по инсценировке собственных похорон. Авторы идеи предлагают клиентам устроить псевдопогребение, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Мероприятие включает ритуалы, религиозный обряд с учётом вероисповедания заказчика и закапывание его в гробу на кладбище.

Пребывание в могиле составит от 20 до 60 минут, рассказала радиостанции «Говорит Москва» организатор инициативы Екатерина Преображенская. По её мнению, церемония поможет в борьбе с эмоциональным и профессиональным выгоранием.

«В это время заказчик находится наедине с собой, связи с внешним миром у него нет, никто снаружи его не слышит. Эта процедура позволит переосознать жизнь и полюбить её, понять свою миссию и раскрыть свой потенциал. Есть вероятность того, что после этой процедуры откроются новые таланты, экстрасенсорные способности или настигнут успехи в бизнесе», – пояснили организаторы.

Стоимость услуги оценивается в 2 млн рублей. После церемонии гроб останется у заказчика.