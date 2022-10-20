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Происшествия

При обстреле переправы в Херсоне погибли два человека

Два человека погибли и 10 пострадали в результате удара украинских войск по переправе в Херсоне. Об этом сообщил журналистам глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, пишет ТАСС.

«В результате ракетного удара у нас, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие: на данный момент десять человек раненых и двое погибших. Это предварительные данные», - сказал он. Глава правительства добавил, что среди пострадавших есть дети и журналисты.

По словам Елисеева, в настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы, туда незамедлительно выехали пять экипажей скорой медицинской помощи, раненых отправили в Херсонскую областную больницу. Глава правительства также отметил, что при необходимости пострадавших могут отправить в медицинские учреждения Крыма.

«Характер ранений показывает, что, скорее всего, были применены [при обстреле] кассетные ракеты [РСЗО] HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта», - подчеркнул он.

Елисеев отметил, что гражданская переправа, по которой нанесли удар, работала и в ночное время, чтобы отправить на левый берег Днепра как можно больше местных жителей. «Я уверен, что киевский режим знал о том, что эта переправа гражданская. Никакие военные грузы [не переправляли] и военнослужащие этой переправой не пользовались», - сказал он.

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