Проезд от улицы Байкова к почте отремонтируют в Пскове
Проезд от улицы Байкова, проходящий вдоль дома № 48 на улице Рокоссовского, отремонтируют. Аукцион объявила администрация Пскова, соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит отремонтировать 0,092 км дороги в срок до 21 июля 2023 года. Также контракт подразумевает ремонт прилегающего тротуара и восстановление зелёной зоны после проведения работ.
Начальная (максимальная) цена контракта - 4 млн 105 тысяч рублей. Окончание приёма заявок - 10 ноября.
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