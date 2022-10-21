Бизнес предложил наделить прокуроров новыми полномочиями

09:59, 21 октября 2022, ПАИ

Ассоциация малого и среднего бизнеса «Опора России» обратилась в Госдуму, Совет Федерации, Верховный суд РФ. В письме представители бизнеса предлагают наделить прокуроров полномочиями согласовывать привлечение граждан в качестве обвиняемых по тяжким и особо тяжким экономическим преступлениям.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году президент России Владимир Путин заявил о проблеме давления на предпринимателей. В частности, глава государства подчеркнул необходимость пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу, а также для продления сроков предварительного следствия, пишет газета «Известия».

По статистике, до суда доходит всего 20% возбуждаемых дел, остальные 80% распадаются в процессе следствия, при этом бизнесу наносится вред: ограничивается хозяйственная деятельность. Поэтому предлагается предусмотреть дополнительную гарантию в виде согласия прокурора — как меру защиты бизнеса, рассказал заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков.