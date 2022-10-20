Двух воров задержали в магазинах псковские росгвардейцы

10:24, 21 октября 2022, ПАИ

Подозреваемых в кражах задержали росгвардейцы в Пскове и Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

20 октября в 15:20 экипажу группы задержания поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали 36-летнего псковича, который пронес через кассовый узел косметические средства на сумму более 2000 рублей, не заплатив за них.

В этот же день в Опочке в магазине на улице Гагарина сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.