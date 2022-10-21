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Общество

Автомобили двух великолучан арестовали за долги по алиментам

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Судебные приставы арестовали автомобили двух жителей Великих Лук, которые отказывались платить алименты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. 

В первом случае к великолучанину, отцу двоих несовершеннолетних детей, были применены всевозможные меры принудительного исполнения. Мужчина не выплачивал алименты, скрывая свой заработок и работая неофициально. Сумма долга составила около 170 тысяч рублей. Судебные приставы выехали по месту жительства должника, где арестовали автомобиль KIA YD. 

Другой великолучанин также не предпринимал мер по уплате алиментов на свою несовершеннолетнюю дочь. Приставы вынесли постановление о розыске автомобиля, так как должник скрывал его местоположение. В настоящее время Volkswagen Passat найден и арестован. Сумма долга мужчины составляет 235 тысяч рублей.

«Если отцы не образумятся и не начнут платить алименты, автомобили будут выставлены на торги, а денежные средства, вырученные за автомобили, будут переданы в счёт задолженности по алиментам детям», — отметили в пресс-службе.

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