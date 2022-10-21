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Общество

Главное для новичка – принимать правила компании, считают работодатели в Пскове

Самое главное для нового сотрудника в псковском коллективе — это принимать правила компании, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Каждый десятый менеджер по персоналу считает, что важно принимать правила компании. Каждый одиннадцатый (9%) убежден, что нужно молчать и слушать, а 7% настаивают на необходимости быть коммуникабельным. По 6% опрошенных уверены, что главное правило для новичка — это делать свою работу, присматриваться к коллективу и быть внимательным.

Готовность к обучению считают значимой характеристикой 6% опрошенных, ответственность — 6%, доброжелательность и вежливость — по 3%. По 4% менеджеров по персоналу сообщили, что, по их мнению, главное правило для новых сотрудников — это задавать вопросы и не нарушать дисциплину. По 3% обозначили необходимость быстро включаться в работу, быть исполнительным, активным и открытым. Еще 13% считают важным другое: быть адекватным, адаптивным, скромным, порядочным, не конфликтовать, быть собой и проч.

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