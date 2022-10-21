Спартакиада «Твой выбор» стартовала в Пскове

12:02, 21 октября 2022, ПАИ

21 октября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове торжественно открылась ежегодная спартакиада «Твой выбор», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Соревнования проводятся среди несовершеннолетних, воспитанников Центров помощи детям Псковской области. Мероприятие началось с церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации.

С открытием соревнований участников поздравил помощник начальника УМВД России по городу Пскову, полковник внутренней службы Алексей Ильин. «Спорт – это здоровье, энергия, развитие таких качеств человека, как стремление к победе и целеустремленность. Искренне надеюсь, что мы увидим честную азартную борьбу и уважение к соперникам. Желаю всем удачи и пусть победит сильнейший!» - отметил Алексей Ильин.

К поздравлениям присоединился и. о. заместителя главы администрации города Пскова, председатель городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алексей Несмашный. «От всей души рад встретить всех вас в славном городе Пскове. Я уверен, что вы покажете настоящий класс, будете соревноваться достойно и победит сильнейший. Сегодня проходит первый этап – отборочный, но совсем скоро в Пскове кто-то из лучших встретится в финале. Самое главное, друзья, чтобы вы получили удовольствие от соревнований, настоящий заряд энергии и сил», - сказал Алексей Несмашный и добавил, что для участников сегодня также организованы компьютерные мини-соревнования.

Со словами приветствия к участникам спартакиады обратился многократный призер чемпионатов и первенств России, призер Кубков мира и Европы, многократный призер и победитель всемирных и европейских игр среди силовых структур, мастер спорта международного класса по дзюдо и мастер спорта по самбо Сергей Фомин. Он пожелал ребятам быть терпеливыми и упорными, чтобы всегда добиваться результатов, а также удачи и красивых игр.

Спартакиада «Твой выбор» пройдет в два этапа. Зональный этап состоится 21 и 28 октября. В нем примут участие команды из Пскова, Великих Лук и 23 районов области, которые сыграют в мини-футбол. 21 октября игры пройдут в Пскове и Порхове, 28 октября в Великих Луках и Опочке. Финальный этап состоится 25 ноября. В нем примут участие 4 команды, занявшие 1-е места в зональных соревнованиях.

Организаторами соревнований выступают правительство Псковской области, УМВД России по Псковской области, комитет по образованию Псковской области, комитет по спорту Псковской области, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Псковской области. Цель мероприятия – сформировать у детей и молодежи интерес к занятиям физической культурой и спортом, а также к здоровому образу жизни.