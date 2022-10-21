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Общество

Профессиональные пробы для школьников идут по проекту «Билет в будущее»

В Псковской области в рамках проекта «Билет в будущее» для учащихся 6-11 классов организованы профессиональные пробы по различным направлениям, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона. Проект по ранней профессиональной ориентации обучающихся реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Профессиональные пробы в очном формате проводятся по 29 компетенциям от ветеринарии до архитекторы виртуальной реальности. В них примут участие более 660 учащихся.

В Великолукском медицинском колледже уже состоялись занятия для учащихся 7-го класса лицея № 10. Наставники проекта, преподаватели клинических дисциплин, продемонстрировали школьникам алгоритм действий по диагностике состояния пострадавшего и оказанию ему первой помощи при неотложных состояниях, наложение повязок «рыцарская перчатка» и «чепец», наложение шины Крамера, наглядно продемонстрировали полный цикл работы сотрудника в аптечном учреждении. Кроме того, дети даже попробовали при поддержке наставника изготовить лекарственную форму — 3%-й раствор перекиси водорода.

Ранее в Псковском политехническом колледже также прошли профессиональные пробы для школьников Пскова по компетенциям «Графический дизайн» и «Ландшафтный дизайнер».

В рамках проекта для учащихся 6-11 классов проходят уроки ранней профориентации, на которых ребята в игровой форме знакомятся с разнообразными профессиями.

В этом году площадками для проведения профессиональных проб являются 11 организаций среднего профессионального и дополнительного образования региона. Проект «Билет в будущее» реализовывается в три этапа — тестирование, профпробы и рекомендации по профессиональному развитию.

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