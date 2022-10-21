Сезон проката самокатов завершится в Пскове 1 ноября

12:42, 21 октября 2022, ПАИ

Электросамокаты компании BusyFly постепенно убирают с улиц Пскова. К 1 ноября сезон проката завершится окончательно, сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

«Зима все же не за горами, и мы начинаем потихоньку убирать наши самокаты с улиц. Полный уход на зимовку запланирован ориентировочно на 1 ноября», – сообщили в компании.

Там также рассказали, что зимой самокаты проходят полное техобслуживание, «переходят в спящий режим на тёплом складе и проходят подготовку к следующему сезону».