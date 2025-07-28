Церемония перезахоронения останков бойцов Красной армии прошла в Псковском районе

14:10, 28 июля 2025, ПАИ

Останки одиннадцати безымянных бойцов Красной армии с почестями перезахоронили на воинском мемориале «Жидилов Бор». Торжественный церемониал состоялся в 81-ю годовщину освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков. В памятном мероприятии приняли участие ветераны, местные жители, представители областной и муниципальной власти. Областное Собрание депутатов представлял вице-спикер Александр Братчиков, сообщили ПАИ в пресс-службе облсобрания.

Митинг открыла глава Псковского района Наталья Фёдорова. Руководитель муниципалитета отметила, что годы под мирным небом были десятилетиями созидания и сегодняшнее поколение с благодарностью и уважением отдаёт дань памяти мужеству воинов-освободителей и труду земляков, восстановивших родную землю после войны. «Самое главное – хранить память. Не просто заниматься какими-то направлениями патриотической работы, а передавать эту память от сердца, в семьях, глубоко и искренне. Так, чтобы мы не просто помнили, а понимали, какой ценой досталась эта победа», – сказала Наталья Фёдорова.

Поздравление губернатора Михаила Ведерникова зачитала первый заместитель министра экономического развития правительства Псковской области Наталия Чиркова. «Этот день навсегда останется в памяти жителей как символ мужества, стойкости и великой любви к Родине. Наш долг – хранить память о тех, кто ценой жизни спас родную землю, кто отстоял наше право на мирное будущее. В этот торжественный день выражаю самые тёплые, искренние слова признательности нашим уважаемым ветеранам. Мы помним и чтим ваши ратные подвиги. Но Победа – это не только воинская доблесть. Это и трудовой подвиг тех, кто, едва смолкли выстрелы, принялся восстанавливать разрушенные дома, школы, больницы, дороги, предприятия», – говорится в поздравительном адресе главы региона.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов































Заместитель председателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков, выступая на митинге, сказал, что каждый год, собираясь вместе на мемориалах воинской славы, люди чтут память дедов и прадедов, завоевавших для нас свободу и жизнь. «Мы живём только тогда, когда храним в сердцах память о наших героических предках. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее», – подчеркнул вице-спикер.

К собравшимся на мемориале «Жидилов Бор» также обратился участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Андрей Ключко. «Подвиг героев Великой Отечественной войны – это не только страница прошлого, это также нравственный ориентир для нас всех. Это ярчайший пример беззаветной любви к Родине. Наш долг – передавать память о великих победах наших предков из поколения в поколение», – сказал он.

Заупокойную литию по воинам, погибшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, провёл настоятель храма святого апостола Матфея деревни Писковичи протоирей Евгений Найдин. Затем останки одиннадцати бойцов Красной армии, чьи имена не удалось установить, были преданы земле с воинскими почестями. Участники памятного мероприятия возложили цветы на могилу героев и к воинским обелискам. Память павших защитников Отечества и погибших при освобождении края мирных жителей почтили минутой молчания.