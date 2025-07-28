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Общество

Плавучий остров ликвидируют в Невельском округе

Операция по ликвидации плавучего острова развернулась в окрестностях бывшей мебельной фабрики в Невельском округе, на реке Еменке, пишет газета «Невельский вестник».

Фото: газета «Невельский вестник»

Для работы задействованы водолазы Великолукского МЧС, сотрудники пожарно-спасательной части Невельского округа, а также тяжелая техника. Водолазы с помощью багров и тросов цепляют островную растительность, после чего специальная лебёдка, установленная на пожарной машине, подтягивает массу к берегу.

Фото: газета «Невельский вестник»

Экскаватор, преодолев препятствия в виде проломов бывших производственных зданий, как можно ближе подобрался к краю берега. Как только растительность оказывается в зоне досягаемости, машина частями извлекает её на берег.

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