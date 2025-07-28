Плавучий остров ликвидируют в Невельском округе

14:45, 28 июля 2025, ПАИ

Операция по ликвидации плавучего острова развернулась в окрестностях бывшей мебельной фабрики в Невельском округе, на реке Еменке, пишет газета «Невельский вестник».

Для работы задействованы водолазы Великолукского МЧС, сотрудники пожарно-спасательной части Невельского округа, а также тяжелая техника. Водолазы с помощью багров и тросов цепляют островную растительность, после чего специальная лебёдка, установленная на пожарной машине, подтягивает массу к берегу.

Экскаватор, преодолев препятствия в виде проломов бывших производственных зданий, как можно ближе подобрался к краю берега. Как только растительность оказывается в зоне досягаемости, машина частями извлекает её на берег.