«Мусорная лавина» сошла в Ленинградской области

14:13, 21 октября 2022, ПАИ

Лавина мусора сошла с огромной свалки в Гатчине. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер онлайн».

«Жители уже жаловались на едкий запах, но прокуратура начала проверку только сейчас», - говорится в сообщении.

Экологический надзор заявил, что вероятная причина лавины - это нарушение технологии складирования отходов. На данный момент службы приступили к устранению последствий обрушения, сообщает ООО «Новый Свет-ЭКО».

«Распространения запаха в ближайших населенных пунктах не зафиксировано. При сходе свалочных масс пострадавших нет, газосборная система не нарушена, дегазация осуществляется», - отмечает ООО «Новый Свет-ЭКО».



Компания также уточнила, что полигон продолжает работу в штатном режиме. Для контроля состояния воздуха привлечена аккредитованная лаборатория, пишет РИА Новости.