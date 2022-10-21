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Заявки на конкурс «Лидер года» псковичи могут подать до 31 октября

Фото: Группа Лидер года в "Вконтакте"

Псковичи могут подать заявки на участие в конкурсе «Лидер года» до 31 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Лидер года» - это открытый региональный конкурс. Он поможет выявить псковичей с самыми высокими компетенциями и лидерскими качествами и создать кадровый резерв Псковской области. То есть это не только конкурс для руководителей, это конкурс, в котором можно получить место в конкретной компании и занять конкретную вакансию. Организаторы подобрали десятки предложений от управленческих до профессиональных.

Чтобы принять участие, необходимо ввести свои данные на сайте конкурс.псков.ру

Конкурс «Лидер года» проходит под попечительством губернатора Михаила Ведерникова. Первый раз он состоялся в 2019 году ещё до пандемии, теперь это уже вторая версия, обновлённая. Отличие в этом году ещё и в том, что на этот раз принять участие могут кандидаты из других регионов, которые готовы работать в Псковской области.

Основные критерии участия в конкурсе:

  • Гражданство Российской Федерации
  • Возраст от 24 до 55 лет включительно
  • Среднее профессиональное или высшее образование
  • Наличие опыта (стаж работы не менее 2 лет (до 35 лет) и не менее 5 лет (старше 35 лет).

О том, что может дать конкурс участникам, читайте здесь.

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Заявки на конкурс «Лидер года» псковичи могут подать до 31 октября

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