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Общество

Дополнительные меры безопасности введут в Псковской области

Фото: региональное правительство

Вопрос введения дополнительных мер по обеспечению безопасности населения и ключевой инфраструктуры региона обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на первом заседании оперативного штаба. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор напомнил, что 19 октября президент России подписал указ о дополнительных мерах безопасности, которые связаны с введением военного положения в четырех новых субъектах РФ. Согласно документу, в Псковской области установили уровень базовой готовности. Она предполагает усиление охраны общественного порядка и защиты ключевых инфраструктурных объектов. Кроме того, определены дополнительные полномочия губернаторов по обеспечению мер безопасности, при этом никаких дополнительных ограничений для жителей региона не вводится.

Михаил Ведерников поручил создать рабочую группу, которая в оперативном порядке проанализирует состояние всех защитных сооружений области. «На данный момент Росимущество предлагает к передаче в региональную собственность целый ряд объектов. Необходимо понять, какие из них нам действительно нужны, а также какие меры необходимы для приведения в порядок этого имущества», — отметил губернатор и добавил, что информацию по этому направлению проанализируют на следующем оперштабе.

Кроме того, он попросил руководство Главного управления МЧС России по Псковской области подготовить предложения по срокам и формату проведения учений по гражданской обороне на примере одного из муниципальных образований. По их итогам дадут оценку готовности районных администраций, предприятий и защитных сооружений.

Также участники заседания рассмотрели вопросы введения особого режима объектов, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникации связи и объектов энергетики.

«Вы все хорошо знаете, что Псковская область граничит с тремя государствами, два из которых — члены НАТО. Это налагает на нас высокую ответственность в части обеспечения безопасности наших граждан, поэтому надо максимально внимательно подойти к реализации всех дополнительных мер», — заключил Михаил Ведерников.

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