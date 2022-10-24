К духовному путешествию по Санкт-Петербургу присоединились псковские журналисты

13:06, 24 октября 2022, ПАИ

Представители СМИ из Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода, Пскова и Карелии приняли участие в пресс-туре по святым местам Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его организовал комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с епархиальной паломнической службой.

Этот тур состоялся в рамках межрегионального проекта «Серебряное ожерелье». Его целью было рассказать о приневской земле как о месте сосредоточения многих религий, познакомить туристов с интересными архитектурными объектами, культурой и традициями Петербурга.

«На протяжении четырех дней мы посещали монастыри, храмы и молебные дома различных конфессий, представляющих территории двух соседних регионов», - поделились паломники.



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



Фото: организатор тура по религиозным местам



























Маршрут включал в себя посещение Иоанновского ставропигиального женского монастыря, Соборной мечети дацана Гунзэчойнэй, Большой хоральной синагоги и Музея христианской культуры. «Также нам удалось увидеть святыни Константино-Еленинского монастыря и Николо-Богоявленского Морского собора. Побывали мы и в Староладожском Никольском мужском монастыре, который был возведен по указу Александра Невского и известен тем, что здесь хранится ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца, привезенный из города Бари. А в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре мы приняли участие в литургии и перенесении Тихвинской иконы Божией Матери из Успенского собора в Покровский храм Тихвинского монастыря», - рассказали журналисты.

По мнению псковских участников поездки, программа религиозного тура была выстроена с соблюдением баланса - путешествие было и паломническим, и образовательным. Это дает возможность погрузиться в историю города и его замечательных архитектурных памятников, узнать интересную информацию о строительстве и реставрации многих шедевров, которые являются символами Северной столицы, посетить малоизвестные места, раскрывающие город с новых необычных сторон.

На официальном городском туристском портале Visit Petersburg создан специальный раздел, посвященный религиозному туризму. В нем можно найти подробную информацию о монастырях и храмах Санкт-Петербурга.