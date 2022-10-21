Жители Псковской области могут повлиять на то, где появится 4G

16:18, 21 октября 2022, ПАИ

Жители Псковской области могут повлиять на то, где появится интернет 4G уже в следующем году. На «Госуслугах» проходит всероссийское голосование за населенные пункты, которые подключат к интернету, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

«Голосование завершится 12 ноября. Проголосовать может любой гражданин РФ старше 18 лет, но отдать голос можно только за населенный пункт того региона, где вы постоянно зарегистрированы», - уточнили в пресс-службе.

Как принять участие в голосовании:

- Авторизуйтесь под своей подтвержденной учетной записью.

- Перейдите на страницу голосования по ссылке и отдайте свой голос за выбранный населенный пункт.

- Ожидайте результатов голосования. 26 декабря 2022 года на «Госуслугах» опубликуют список из 1 800 населенных пунктов, которые обеспечат мобильным интернетом в 2023 году.

Перечень населенных пунктов для голосования в текущем году составлен по данным Всероссийской переписи населения 2020 года.