Жители Псковской области могут повлиять на то, где появится 4G
Жители Псковской области могут повлиять на то, где появится интернет 4G уже в следующем году. На «Госуслугах» проходит всероссийское голосование за населенные пункты, которые подключат к интернету, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.
«Голосование завершится 12 ноября. Проголосовать может любой гражданин РФ старше 18 лет, но отдать голос можно только за населенный пункт того региона, где вы постоянно зарегистрированы», - уточнили в пресс-службе.
Как принять участие в голосовании:
- Авторизуйтесь под своей подтвержденной учетной записью.
- Перейдите на страницу голосования по ссылке и отдайте свой голос за выбранный населенный пункт.
- Ожидайте результатов голосования. 26 декабря 2022 года на «Госуслугах» опубликуют список из 1 800 населенных пунктов, которые обеспечат мобильным интернетом в 2023 году.
Перечень населенных пунктов для голосования в текущем году составлен по данным Всероссийской переписи населения 2020 года.
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