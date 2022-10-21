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Общество

Псковавтодор отчитался о проделанной работе

 

Фото: Группа Псковавтодор "Вконтакте"

Псковавтодор рассказал о проделанной работе по восстановлению изношенных верхних слоев дорожного покрытия, согласно государственному заданию. Пост об этом ведомство разместило в своей группе в соцсети «Вконтакте».

В Псковском районе на дороге «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с республикой Белоруссия (Р23) км 277+940» до деревни Черняковицы на участке км 0+000 - км 0+590 рабочие обработали изношенное покрытие проезжей части и приступили к работам по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, в рамках этой же адресной программы по контракту с Псковавтодором подрядная организация ООО «АДП» продолжает дорожные работы в Себежском и Пустошкинском районах.

На участке дороги «Эпимахново - Чернея» км 7+305 - км 10+200 подрядчиком выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, произведены работы по устройству выравнивающего слоя. Сецчас ведутся работу по устройству верхнего слоя.

На участке дороги «Печки - Школа» км 0+000 - км 0+900 дорожники также завершили работы по устройству выравнивающего слоя.

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