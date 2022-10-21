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Общество

85-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир

Заявления генерала Суровикина, введение военного положения в четырёх регионах России, создание координационного совета, атака украинских нацистов на журналистов под Херсоном, эвакуация мирных жителей — об этом в очередном выпуске программы «Псковский телеграм» поговорят ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, в программе пойдёт речь о кадровых и структурных изменениях в федеральных и региональных органах власти, о подземных переходах и надземных скейт-парках, о рейтингах и о том, когда о них можно говорить.

«Псковский телеграм» — видеопроект Псковского агентства информации. Выпуски выходят еженедельно по пятницам в 18:00 на сайте ПАИ и в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в 18:30 в эфире телеканала «Первый Псковский».

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