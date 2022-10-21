В Пскове состоялся турнир «Динамо» по стрельбе из автомата

18:20, 21 октября 2022, ПАИ

В Пскове прошёл открытый турнир регионального отделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по стрельбе из автомата (карабина).

Спортивные состязания состоялись на базе управления МВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства. Турнир вновь проходил в открытом формате.

В нём приняли участие более 40 стрелков из 11 команд, представляющих силовые структуры Псковского гарнизона. Организатором турнира выступило региональное отделение общества «Динамо».

В торжественной обстановке на стрельбище победителей и участников соревнований поздравил врио начальника регионального УМВД полковник полиции Александр Никульников. Он оценил высокий уровень организации и безопасности при проведении турнира и отметил, что подобный формат – это большой шаг в развитии практической стрельбы как вида спорта в Псковской области.

Заместитель начальника УМВД полковник полиции Сергей Ащеулов пожелал участникам успехов, новых рекордов и побед на соревнованиях.

Победители и призёры были награждены кубками и грамотами.