Завершать грибной сезон сбором сыроежек советует народный календарь

09:05, 22 октября 2022, ПАИ

Память Иакова Алфеева, одного из двенадцати апостолов, отмечают сегодня. Согласно житию, прежде чем стать учеником Христа, Иаков был мытарем, а после проповедовал в Иудее и Эдессе. Об этом пишет портал calend.ru.

В деревнях в конце октября начиналась пора заготовки дров на зиму. Раньше дня Якова (Иакова) русские люди к этому занятию не приступали. Также нередко на Якова выпадал мелкий град. «Яков придёт — крупицу пришлёт», — говорили в народе.

Крупа в этот день появлялась и на столах: крестьяне начинали обдирать просо, овёс, ячмень, молоть пшеницу. Поэтому на Якова хозяйки первым делом готовили кашу, которую подавали с маслом или салом. Пекли также пироги с кашей и угощали ими родных и соседей. «Гости на печь глядят, видно, каши хотят», — шутили по этому поводу. Но говорили и так: «На чужую кашу надейся, а своя бы в печи была».

На Якова закрывали грибной сезон — собирали последние осенние сыроежки. Их либо солили, либо тушили и подавали с картошкой.