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Общество

Отсрочку уплаты налогов для мобилизованных утвердили в России

Постановление, согласно которому утверждается отсрочка уплаты налогов и страховых взносов для граждан, которых призвали в рамках частичной мобилизации, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка уплаты налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам... Решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и ещё несколько месяцев после её завершения», — говорится в сообщении.

При этом для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы, сообщает РИА Новости.

«Для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы. Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвёртого месяца после дня окончания военной службы», — уточняется в сообщении.

Также отмечается, что задолженность можно будет погашать в рассрочку: размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть больше 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

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