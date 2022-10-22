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Общество

Мужчину в чёрной толстовке разыскивают в Великих Луках

Фото: УМВД России по Псковской области

38-летнего Александра Лобанова разыскивают в Великих Луках. По имеющимся данным, с 22 марта его местонахождение неизвестно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск) или (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

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