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Общество

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области в день новой памятной даты

В день новой региональной памятной даты губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к населению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В этом году в регионе установлена новая региональная дата — День памяти жителей деревень, сожжённых немецко-фашистскими захватчиками. Это ещё один шаг в большой планомерной работе, которая проводится в нашей области для увековечивания памяти погибших в годы Великой Отечественной войны», — отметил он.

Михаил Ведерников также напомнил о значимом историческом событии, которое произошло в прошлом году: массовые убийства мирных жителей и военнопленных, совершённые немецко-фашистскими захватчиками на территории региона в годы Великой Отечественной войны, Псковским областным судом признаны геноцидом народов Советского Союза.

«На территории Псковской области в годы войны фашистами было уничтожено более пяти тысяч деревень, 70 тысяч мирных жителей. Детей, женщин, стариков, а также военнопленных нацисты методично расстреливали, пытали и просто уничтожали. Сегодня мы делаем всё, чтобы донести до своих детей, внуков, правнуков правду о нашем прошлом и не допустить искажения истории», — подчеркнул губернатор.

Специально к региональной памятной дате в Пскове открыли Музей истории оккупации, который рассказывает о зверствах фашистского режима посредством уникальных фото- и видеоматериалов, документов, писем. «Уверен, что посещение музея никого не оставит равнодушным», — добавил он.

«Благодарю всех, кто вносит вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне: кто благоустраивает захоронения, собирает свидетельства и факты о злодеяниях фашистов, ведёт поисковые работы, кто рассказывает подрастающему поколению о горьких страницах истории родного края. Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя мира на нашей земле! Будем помнить», — заключил губернатор региона Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников посетил Музей оккупации Псковской области.

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