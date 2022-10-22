Пропавшего мужчину не удалось найти вблизи деревни Глушь в Псковской области

14:29, 22 октября 2022, ПАИ

Участие в поиске двух пропавших за сутки граждан приняли сотрудники МЧС России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления.

Так, 21 октября поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков гражданки, которая потерялась в лесном массиве вблизи деревни Столпово Пустошкинского района. К вечеру поисковые работы завершили, так как гражданка вышла самостоятельно.

Также 21 октября в лесном массиве вблизи деревни Глушь Гдовского района потерялся мужчина. В 23:30 поисковые работы завершили, гражданин не был найден.