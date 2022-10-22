В Дно установят новую детскую площадку

18:01, 22 октября 2022, ПАИ

Жители улицы Строителей в городе Дно обеспокоены установкой новой детской площадки. Об этом сообщает газета «Дновец».





Жители рассказывают, что установить новую детскую площадку обещали ещё в прошлом году. После появились проблемы с подрядчиком, и обещание переместилось на этот год. На дворе октябрь, а площадки так и нет.

Ответ был получен в администрации городского поселения: в скором времени в Дно будут установлены две новые детские площадки за счёт средств бюджета городского поселения — возле дома № 21 на улице Строителей и дома № 5 на улице Железнодорожной.

«Да, эти площадки должны были быть установлены ещё в прошлом году. Но аукцион тогда выиграл недобросовестный подрядчик, которой сначала нарушил сроки поставки, а потом привёз оборудование, которое не соответствует техническому заданию. Понадобилось время, чтобы расторгнуть с ним контракт на законных основаниях. После этого был объявлен новый аукцион, определён новый подрядчик. В ближайшее время площадки будут установлены», – рассказал глава администрации городского поселения «Дно» Николай Тимофеев.