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Общество

Бобровский дом-интернат в Печорах отметил юбилей

Торжественная часть празднования 60-летия Бобровского дома-интерната прошла 21 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Печорская правда».

От Правительства Псковской области сотрудников и проживающих в учреждении поздравила заместитель председателя регионального Комитета социальной защиты Елена Фёдорова. Она поблагодарила и поздравила сплоченный коллектив профессионалов за проделанную работу.

С добрыми словами и подарками приехали в дом-интернат вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, заместитель главы администрации Печорского района Алла Монтаровская, директор «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Галина Печникова, руководитель Территориального отдела соцзащиты нааеления Ирина Веселкова.

На стационарном социальном обслуживании в организации находятся 65 человек.

В Бобровском доме-интернате находятся особенные подопечные, требующие индивидуального подхода. И заметно, что сотрудники учреждения с теплотой и заботой относятся к ребятам.

У каждого большое сердце и отзывчивая душа, которые позволяют преодолевать любые сложности на жизненном пути. И во главе дружного коллектива находится директор Бобровского дома-интерната Александр Степанов.
 

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