Общественную приемку работ провели на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

19:53, 22 октября 2022, ПАИ

В Пскове закончена реконструкция ул. Кузбасской Дивизии от дома № 30 до дома № 50, сообщает на официальной странице «Вконтакте» Марина Борисенкова, председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».



Совместно с подрядчиком и представителем проектной организации была проведена общественная приемка выполненных работ.



«Порадовало, что удалось сохранить много зеленых насаждений и имеющихся на участке больших камней (валунов), которые эффективно вписались в оформление ландшафта улицы», - сообщает Марина Борисенкова.

Работы выполнены качественно, ширина пешеходных путей, понижение бордюров на пешеходных переходах соответствуют существующим нормам. Появилась отдельно оборудованные велодорожки и дополнительные регулируемые пешеходные переходы.



Предусмотрены элементы для удобства людей с нарушением зрения, контрастные тактильные направляющие, превышения по краям тротуаров, что позволит комфортно передвигаться слабовидящим гражданам.



«Были выявлены замечания: отметили удаленность вызывной кнопочки светофора, отсутствие поручней на внешней лестнице у дома № 50. Подрядчик обещал исправить замечания в кротчайшие сроки», - заявила председатель организации.