Руководитель следственного управления СК России по Псковской области принял участие в открытии Музея оккупации

09:50, 23 октября 2022, ПАИ

22 октября 2022 года в Пскове состоялось открытие Музея оккупации Псковской области в 1941–1944 годах. Он располагается на цокольном этаже дома № 3 на улице Ленина в областном центре, где в годы Великой Отечественной войны находились карательный орган «Эстонская полиция безопасности и СД» и следственная тюрьма. В числе почётных гостей на мероприятии присутствовал руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Николаевич Крупеня, сообщает СУ СК по Псковской области.

Мероприятие состоялось в День памяти жителей сожжённых деревень Псковской области, 22 октября. Эта региональная дата отмечается впервые. Она установлена в память о более 5 тысячах деревнях, уничтоженных за годы оккупации Псковской области, и о 71 тысяче невинно убиенных.

Пётр Крупеня вместе с другими гостями осмотрел экспозицию, которая начинается с информации о первых днях войны и документальных подтверждений первых жертв среди мирного населения. В оконных проёмах — фотографии оккупированного Пскова. Среди экспонатов — карта размещения мест концентрационных лагерей, история здания, копии записей допросов карателей, воспоминания очевидцев о многочисленных бесчинствах фашистов. В музее обустроена камера заключения. Ещё в одном зале представлены артефакты, обнаруженные в местах массового уничтожения мирного населения, воспроизводятся уникальные кадры кинохроники.

Основу экспозиции музея составляют документы государственных архивов, Центрального архива ФСБ России, архива УФСБ России по Псковской области, материалы из личных коллекций, а также фотоматериалы с мест следственно-поисковых работ, переданные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Пётр Николаевич, выступая перед присутствующими, рассказал об участии Следственного комитета в расследовании фактов геноцида населения Псковской области немецко-фашистскими захватчиками и карателями в период Великой Отечественной войны. Он отметил важность проводимой работы по увековечиванию памяти безвинно убитых, зверски замученных и заживо сожжённых, отметив, что на Псковщине фактически в каждом муниципалитете есть своя Хатынь. В завершение выступления он поблагодарил правительство Псковской области и сотрудников, которые работали над созданием экспозиции.

Мероприятие реализовано в рамках проекта «Без срока давности».