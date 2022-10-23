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Руководитель следственного управления СК России по Псковской области принял участие в открытии Музея оккупации

Фото СУ СК по Псковской области

22 октября 2022 года в Пскове состоялось открытие Музея оккупации Псковской области в 1941–1944 годах. Он располагается на цокольном этаже дома № 3 на улице Ленина в областном центре, где в годы Великой Отечественной войны находились карательный орган «Эстонская полиция безопасности и СД» и следственная тюрьма. В числе почётных гостей на мероприятии присутствовал руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Николаевич Крупеня, сообщает СУ СК по Псковской области.

Фото СУ СК по Псковской области

Мероприятие состоялось в День памяти жителей сожжённых деревень Псковской области, 22 октября. Эта региональная дата отмечается впервые. Она установлена в память о более 5 тысячах деревнях, уничтоженных за годы оккупации Псковской области, и о 71 тысяче невинно убиенных.

Пётр Крупеня вместе с другими гостями осмотрел экспозицию, которая начинается с информации о первых днях войны и документальных подтверждений первых жертв среди мирного населения. В оконных проёмах — фотографии оккупированного Пскова. Среди экспонатов — карта размещения мест концентрационных лагерей, история здания, копии записей допросов карателей, воспоминания очевидцев о многочисленных бесчинствах фашистов. В музее обустроена камера заключения. Ещё в одном зале представлены артефакты, обнаруженные в местах массового уничтожения мирного населения, воспроизводятся уникальные кадры кинохроники.

Фото СУ СК по Псковской области

Основу экспозиции музея составляют документы государственных архивов, Центрального архива ФСБ России, архива УФСБ России по Псковской области, материалы из личных коллекций, а также фотоматериалы с мест следственно-поисковых работ, переданные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Пётр Николаевич, выступая перед присутствующими, рассказал об участии Следственного комитета в расследовании фактов геноцида населения Псковской области немецко-фашистскими захватчиками и карателями в период Великой Отечественной войны. Он отметил важность проводимой работы по увековечиванию памяти безвинно убитых, зверски замученных и заживо сожжённых, отметив, что на Псковщине фактически в каждом муниципалитете есть своя Хатынь. В завершение выступления он поблагодарил правительство Псковской области и сотрудников, которые работали над созданием экспозиции.

Мероприятие реализовано в рамках проекта «Без срока давности».

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