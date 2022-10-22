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Общество

Музей оккупации открыли сегодня в Пскове

Фото: официальный канал региона

Музей оккупации Псковской области в 1941–1944 годах открыли в Пскове сегодня, 22 октября. Он располагается на цокольном этаже дома № 3 на улице Ленина в Пскове, где в годы Великой Отечественной войны размещались карательный орган «Эстонская полиция безопасности и СД» и следственная тюрьма. Об этом сообщает официальный канал региона.

На основе сохранившихся документов представлена информация о том, что происходило в Псковской области в годы оккупации. Хронику открывают воспоминания псковича Михаила Чернова.

Фото: официальный канал региона

Также среди экспонатов музея — карта размещения мест концентрационных лагерей, история здания, копии записей допросов карателей, воспоминания очевидцев о множественных бесчинствах фашистов.

В музее обустроена камера следственной тюрьмы, где обстановка воссоздана на основе документальных материалов. Всё это сделано с целью сохранения памяти о преступлениях нацистского режима, чтобы подобное не повторилось впредь.

В открытии музея приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова,  депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, ректор ПсковГУ Наталья Ильина, председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов, а также историк, соавтор повести «Была деревня Краснуха» Валерий Яковлев.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области в день новой памятной даты.

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