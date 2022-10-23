Около 700 тысяч рублей похитили злоумышленники у жителей Псковской области

10:11, 23 октября 2022, ПАИ

Трое жителей Пскова и Великих Лук поддались на различные уловки злоумышленников и лишились денежных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичу и двум великолучанам в эти октябрьские дни звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогами якобы предотвращения несанкционированного оформления кредитов, доступа к банковским счетам клиентов или списания имеющихся сбережений они завладели денежными средствами на общую сумму около 700 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.